CARTELLERA

El cautivo

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

CINEMA ILLA CARLEMANY

El col·legi dels animals màgics 3 17.15***

Un gran viaje atrevido y maravilloso 17.45 20.00* 22.15

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 19.00* 22.00*

Expediente Warren: el último rito 17.45** 19.45** 22.15**

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 18.00*** 20.00***

Eddington 21.30

El cautivo 19.30 22.00

Sin cobertura 17.15

Romería 19.15

Tipos malos 2 17.30

F1 21.45

CINEMES GUIU

El cautivo 20.00

tracking