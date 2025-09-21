AGENDA
Trial clàssiques 2025
TEATRE I DANSA
‘F5 (REFRESCA’T O REBENTA)’
Si saps a què ens estem referint, aquest és el teu lloc. On podràs observar tot el que s’ha creat, somiat i on s’ha posat una banda sonora a una idea irreal: la lluita de la realitat contra el destí irreal del futur. Una cançó universal que ens faci viatjar de l’avui a l’art que encara no coneixem. Hora: 18 h. Teatre Les Fontetes. La Massana.
TRIAL
TRIAL CLÀSSIQUES 2025
Aquesta competició reunirà pilots de motos clàssiques que desafiaran el seu talent en un recorregut tècnic i emocionant. Hora: de 9 a16 h. Poble de Pal. La Massana.
CURSOS I TALLERS
TÈCNICA ESTRUCTURAL
Aprèn a alliberar dolors físics i equilibrar l’esquelet amb un mètode energètic aplicable a tu, als altres o com a professió. Amb Jordi Puig. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
EL PLA ESPECIAL DEL POBLE DE PAL, LA REVITALITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ANDORRÀ
Descobreix com el Pla especial del poble de Pal, aprovat l’any 1998, ha preservat aquest conjunt arquitectònic històric gràcies a la col·laboració entre el poble i les institucions: el Govern, el Comú de la Massana i el Quart de Pal. Hora: de 10 a 13 h. Poble de Pal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo.