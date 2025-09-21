TELEVISIÓ
Seguim en antena
Apple TV+ renova ‘The Morning Show’ per una cinquena temporada. La sèrie manté la cadena UBA com a escenari central enmig de noves conspiracions i conflictes.
Ja és oficial: The Morning Show tindrà una cinquena temporada. La plataforma Apple TV+ ha confirmat que una de les seves sèries insígnia tindrà un nou bloc d’episodis, centrat com sempre en els personatges que interpreten Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. “Estem desitjant que els espectadors gaudeixin dels pròxims capítols d’aquest drama guanyador d’un Emmy”, ha assegurat Matt Cherniss, director de programació del servei d’estríming.
L’anunci es produeix pocs dies després d’estrenar-se la quarta temporada de The Morning Show. En paraules de Cherniss, la sèrie “va destacar des del principi” al catàleg d’Apple TV+, fins al punt de ser guardonada als Premis Emmy, SAG i Critics Choice. El punt fort de les noves entregues, en la seva opinió, es troba en la capacitat per oferir “històries addictives, entretingudes i provocadores que encanten els espectadors”.
Aquest anunci implica que la fictícia UBA no deixarà d’emetre, almenys de moment. La quarta temporada, estrenada aquest passat dimecres, té com a punt de partida aquella fusió amb la NBN que tant de joc va donar tant a la redacció d’El Matinal com a la mateixa cadena. Ara tot ha canviat, ja que la història arrenca dos anys després del que va passar a la tercera part de la sèrie.
La redacció del programa, líder davant la competència fins a la data, haurà de fer front a una nova responsabilitat, però també a diverses motivacions ocultes. La polarització que colpeja els Estats Units també s’ha traslladat a la UBA, una situació que es veu reflectida en elevades dosis de deepfakes, teories de la conspiració i encobriments constants. El repte per a Ashley Brown i Bradley Jackson és descobrir què és real i en qui poden confiar.