TELEVISIÓ
Trump contra la TV
El mandatari amenaça de retirar les llicències als canals que el critiquin. L’avís coincideix amb la fi de ‘Jimmy Kimmel Live’ per un comentari sobre Charlie Kirk.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir ahir que podria retirar els permisos d’emissió als canals de televisió que el critiquin, tot assenyalant que aquells que tenen llicència “no estan autoritzats a anar en contra” seu.
“He llegit en algun lloc que els canals estaven en un 97% en contra meu. Un 97% negatiu. I, tot i així, vaig guanyar fàcilment als set estats clau de les presidencials. Si estan en un 97% en contra meu i només em donen mala publicitat tenint una llicència, potser s’hauria de considerar treure’ls el permís”, va afirmar a bord de l’avió presidencial Air Force One.
Les declaracions es van produir de tornada del seu viatge al Regne Unit i coincidint amb la mateixa setmana en què el programa nocturn Jimmy Kimmel Live ha estat retirat de la graella d’ABC arran d’un comentari del presentador sobre l’assassinat de l’activista ultradretà Charlie Kirk.
El mandatari va insistir en les crítiques als canals televisius que, segons ell, “tot el que fan” és atacar-lo. “Si mires enrere, veuràs que fa anys que no tenen ningú conservador. Crec que algú va dir: ‘Fes-hi una ullada, l’únic que fan és colpejar Trump.’ Tenen llicència. No tenen permís per fer això. Són un braç del Partit Demòcrata”, va afegir.
Hores abans, Trump havia defensat que la cancel·lació de Jimmy Kimmel Live no era un cas de censura, sinó una conseqüència de les males audiències. Va assegurar que Kimmel “no té talent” i que hauria d’haver estat acomiadat “fa molt de temps”.
Charlie Kirk va ser assassinat el 10 de setembre passat d’un tret disparat des d’uns 130 metres, durant un acte universitari a l’aire lliure a Utah. El presumpte autor, Tyler Robinson, és un jove blanc de 22 anys. En el seu programa, Kimmel va suggerir que era republicà i que el partit estava fent tot el possible per desvincular-se’n i treure profit polític de la situació.