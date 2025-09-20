AGENDA
MÚSICA
SOTABOSC
Sotabosc vol connectar la cultura amb la natura del nostre entorn, amb els nostres boscos. La natura és casa nostra, és on pertanyem. Hora: de 10.30 a 12 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
RUMBAND
Actuació de Rumband, reconeguts per la seva energia i el seu estil festiu de rumba catalana i mestissatge. Cicle de concerts impulsat per Ràdio 24 Andorra, en coŀlaboració amb FNAC Pyrénées. Hora: 18 h. FNAC Pyrénées Andorra. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
TÈCNIQUES CORPORALS ORIENTALS. EINES PER A LA SALUT
Taller basat en el zen Shiatsu. Amb Alicia Crotti. Hora: de 10 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘EL BOSC DE LES SERPS: CREA UNA SERP DE CARTOLINA’
Petits i grans podran crear i decorar una serp utilitzant diferents materials, com ara cartolina, paper de seda, cola, llapis i retoladors de colors. Hora: 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
FIRES I MERCATS
MERCAT QUI TÉ QUI VOL
Andorra Solidària organitza, en col·laboració amb el comú de la Massana, el tercer mercat d’objectes de segona mà totalment gratuïts. Hora d’11 a 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.
ACTIVITATS
‘ANDORRA ARREU!’
Vine a gaudir d’una jornada d’activitats per a tota la família durant la qual faràs un viatge en el temps pels 35 anys de relació entre Andorra i la Unió Europea! Hora: de les 11.30 h a les 18 h. Parc Central. Andorra la Vella.
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
PASSEJADA PER LES CASES PAIRALS D’ALTA MUNTANYA
Uneix-te a aquesta proposta per posar en valor l’arquitectura de cal Gastó de la costa, cal Piedro i el molí del Tomàs, gràcies als propietaris, els arquitectes i l’acompanyament de l’arquitecta tècnica del departament Lídia Torres. Hora: de 16 a 19 h. Canillo.