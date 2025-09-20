HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíacc
Aries
Quanta inspiració tindràs avui, a mesura que et vas ancorant a les tendències més intenses del dia. Sentiràs inspiració per crear llocs futurístics que representin idees modernes, i trobaràs esbossant projectes mentals d'un poble utòpic, un centre d'informació o noves tècniques per a desenvolupament personal.
Taure
Bessons
Si tienes un puesto en el cual tienes personas a tu cargo, quizás hoy te animes a probar algo diferente. Te sentirás listo/a para revelarte como una persona más interesada en el contacto verdadero con tus colegas, más que una que tiene autoridad sobre ellos.
Cranc
La configuració astral fa que sigui un bon moment per fer una anàlisi, ja que l'energia en joc toca el teu entorn directament. Has d'entendre que els canvis que actualment se't demana que facis tenen a veure amb el lloc on vius. Pensa al lloc que somies viure.c
Lleó
De segur pots trobar-te en el procés de revisar les relacions. L'aspecte en joc d'avui us permetrà analitzar amb claredat el que no funciona. Ajunta les coses i verifica si no estàs invertint més temps o diners del necessari en els teus projectes. Et trobes en un període en què hauràs de començar a ser humil i tenir honestedat sobre totes les coses.
Verge
Balança
Avui potser rebis alguns diners. Quina sorpresa! Però amb l'energia astral en joc, és perfectament lògic que tu rebis alguna compensació monetària pels teus esforços. Si continues prenent la iniciativa estaràs en el camí correcte per tenir sempre èxit a la vida, especialment pel que fa a la teva professió.
Escorpí
Tindràs algunes preguntes sobre la teva identitat per resoldre. I les preguntes no desapareixeran. Els astres no us donaran un respir! L'energia celestial en joc intensificarà aquesta qüestió, i et forçarà a mirar de nou la manera com fins ara vas portar la teva existència social. Potser has cedit massa.
Sagitari
Avui hauràs de tenir la consciència ben desperta. Si últimament has estat demanant temps lliure a la teva feina, avui el teu negoci requereix més atenció. Potser necessiteu revisar novament aquest informe, o la seva comptabilitat.
Capricornio
La gent comptarà amb tu avui. Els astres i planetes s'estan alineant i parlant sobre el futur que vols tenir. Per descomptat, estan passant tantes coses a la teva vida, hi ha tanta agitació, que potser vulguis un petit període de descans. Però no, hauràs de seguir en camí. Deixa anar a tot allò que t'estigui lligant.
Aquari
No podries estar més involucrat/a amb allò irracional com ho estàs en aquest moment. La configuració planetària us posarà en contacte amb temes inconscients que podreu expressar en paraules. Podries ser de gran ajuda per a qualsevol persona que estigui investigant el funcionament de l'ànima humana, per exemple.
Peixos
Les comandes per més informació i especificacions semblen estar a l'agenda d'avui. Potser estaves tan apurat/da que vas ometre certs detalls que eren vitals per als teus plans. O potser vas deixar un projecte sense acabar.