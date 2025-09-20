CARTELLERA
El cautivo
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
El col·legi dels animals màgics 3 11.30*** 15.15*** 17.15***
Un gran viaje atrevido y maravilloso 15.30 17.45 20.00 22.15
Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 12.15* 16.00* 19.00* 22.00*
Expediente Warren: el último rito 16.15** 19.15** 22.00**
Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 12.15*** 18.00*** 19.45***
Eddington 21.30
El cautivo 19.30 22.00
Sin cobertura 11.45 16.00
Romería 19.15
Tipos malos 2 17.30
F1 21.45
CINEMES GUIU
El cautivo 17.45