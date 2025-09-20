CARTELLERA

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

El col·legi dels animals màgics 3 11.30*** 15.15*** 17.15***

Un gran viaje atrevido y maravilloso 15.30 17.45 20.00 22.15

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 12.15* 16.00* 19.00* 22.00*

Expediente Warren: el último rito 16.15** 19.15** 22.00**

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 12.15*** 18.00*** 19.45***

Eddington 21.30

El cautivo 19.30 22.00

Sin cobertura 11.45 16.00

Romería 19.15

Tipos malos 2 17.30

F1 21.45

CINEMES GUIU

El cautivo  17.45

