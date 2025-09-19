TELEVISIÓ
‘Sirât’, a Movistar Plus+
La pel·lícula d’Oliver Laxe, amb participació andorrana, s’estrena avui a la plataforma després de triomfar a la taquilla i ser seleccionada per competir als Oscar.
Movistar Plus+ incorpora avui al seu catàleg Sirât, l’últim llargmetratge del director Óliver Laxe, que ha estat escollit per representar Espanya als premis Oscar 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional. El film, amb molt bona acollida a les sales des que es va estrenar el mes de juny passat i que va triomfar al Festival de Canes amb l’obtenció del premi del jurat, aterra ara a la plataforma en estríming per a tots els subscriptors.
La història segueix el viatge de Luis, interpretat per Sergi López, i del seu fill Esteban (Bruno Núñez), que recorren el sud del Marroc a la recerca de Mar, filla i germana desapareguda, després d’una rave clandestina. En aquest trajecte, la pel·lícula explora un univers intens i desconegut, entre el desert, la música electrònica i la llibertat d’un món en contraposició amb els llaços familiars.
Sirât és una producció de Movistar Plus+ en col·laboració amb El Deseo, Filmes da Ermida, Uri Films i 4a4 Productions, i destaca per una original aposta visual i narrativa, que confirma Laxe com una de les veus més singulars del cinema europeu de l’actualitat. Cal recordar que la cinta també té segell andorrà, ja que hi han participat tres professionals del Principat: Laia Ateca, com a dissenyadora de producció; Carla Altimir, com a segona ajudant de direcció, i Olga Ribes, com a ajudant de producció. Una presència que reforça la connexió del Principat amb les grans produccions audiovisuals internacionals.
El film formava part de la terna de propostes preseleccionades per l’Acadèmia del Cinema Espanyol per anar als Oscar, juntament amb Romería, de Carla Simón, i Sorda, d’Eva Libertad.