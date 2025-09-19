HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Ja que tens aquesta imaginació avui et vindrà a la perfecció. La configuració planetària probablement us inspiri per mobilitzar les energies d'un grup. El teu fort serà el treball grupal, ja sigui dins un context professional, acadèmic, polític o personal.
Taure
Aquest període actual us empenyerà cap a la veritat i l'estabilitat. Ja és hora que trobis un entorn que concordi amb la imatge que tens de tu mateix/a. L'energia astral en joc t'ha d'incitar que trobis un lloc dins teu que s'emporti millor amb el teu estil de vida i sensibilitats.
Bessons
Potser de moment i regularment et passa pel cap qüestions sobre la salut. La configuració celestial et pot incitar perquè tinguis més cura del que és normal amb el teu organisme. Si tens la necessitat de mimar-te i brindar al teu cos el que necessita, ara és el moment per fer-ho! Ves al gimnàs i surt a caminar.
Cranc
Avui emergeixen les millors qualitats. Qui no voldria ser fiable i eficient? Tot i això, alguna vegada et vas preguntar si els teus esforços van ser gratificats com es mereixen? Aquest dia t'encoratja per fer-te valer més dins del marc de la teva ocupació, el teu equip, o potser encara dins la teva família.
Lleó
Has de prendre un examen avui? Realitzar un informe a la feina? Una cita al gimnàs, o alguna competència gimnàstica? Pots confiar el dia que t'espera. L'energia celestial en joc et promet res més que satisfacció total.
Verge
El camí cap a la felicitat sembla que de moment no té final. El mes passat vas ser capaç de prendre un respir, però ara tot sembla anar a la màxima velocitat de nou. Les teves frustracions van tornar, vas tornar a caure en els teus hàbits dolents, i de nou t'estàs tornant impacient.
Balança
La configuració planetària és una influència de clarificació excel·lent, dissipant qualsevol boira que tinguis en els teus pensaments. Aprofita aquesta atmosfera per prendre nota de tots els plans professionals o acadèmics que encara necessitin aclarir-s'hi. Si hi ha dubtes, val més especificar bé les coses.
Escorpí
Potser durant els últims mesos hagis estat vivint un apassionat i fort romanç. L'energia astral d'avui alleuja una mica la tensió i actua per baixar una mica de to la relació. I gràcies a Déu, també! Sembla que aquesta parella consumia més i més de la teva energia.
Sagitari
L'alineació celestial t'hauria de posar en contacte profund amb el teu interior. Durant aquest període de gran agitació i gran canvi planetari, és important que construeixis una casa interior que pugui suportar qualsevol prova. Avui descobriràs que l'estabilitat que alguna vegada venia de la teva família ara ve de tu.
Capricornio
Avui podràs creure en el teu èxit i ningú no podrà negar-ho! En realitat, l'energia astral en joc hauria de començar a oferir-te recompenses pels teus esforços. Però no et satisfacis amb una sobtada gratificació. Continua treballant bé, només confia en tu, i confia que estàs en el camí correcte per aconseguir fins i tot més satisfaccions!
Aquari
És un bon dia per arribar a altres persones, ja que l'atmosfera suggereix que hi podria haver una conclusió decisiva per a una meta molt anhelada. A la feina, particularment, podries rebre un suport d'una persona experta al teu camp. Avui, les relacions o els començaments de noves amistats podrien brindar-te oportunitats interessants.
Peixos
Velles històries familiars estan tornant per perseguir-te, és veritat. Però almenys això us dóna l'oportunitat d'exorcitzar-les d'una vegada i per totes. L'alineació planetària actual et demanarà que entenguis que la teva identitat no es compon d'experiències passades que no tenen res a veure amb tu.