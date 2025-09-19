AGENDA

Aprendre a desestressar-se

Conferència

Conferència

CONFERÈNCIES

APRENDRE A DESESTRESSAR-SE

Curs i exercicis pràctics i senzills per deixar-se anar. Sofrologia. Amb Alexandra Kyaw, acompanyadora del canvi. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

CAMINS DE PEDRA I AIGUA, LA RUTA DELS PONTS

Redescobreix alguns dels ponts més emblemàtics de l’entrada a les valls del nord tot resseguint el riu en una ruta singular a càrrec de l’arqueòloga Sara Ubach. Hora: de 10 a 11.30 h. Pont dels Escalls. Escaldes-Engordany.

PASSEJADA PER LES CASES PAIRALS D’ALTA MUNTANYA

Uneix-te a aquesta proposta per posar en valor l’arquitectura de cal Gastó de la costa, cal Piedro i el molí del Tomàs, gràcies als propietaris, els arquitectes i l’acompanyament de l’arquitecta tècnica del departament Lídia Torres. Hora: de 16 a 19 h. Canillo.

CURSOS I TALLERS

TXAKRES I OLIS ESSENCIALS

Aprendràs a utilitzar olis essencials com el sàndal, l’ilang-ilang o la taronja. Passions per obrir canals d’expresió emocional, estimular la inspiració i connectar amb el plaer. Hora: 19 h. Apartaments Ginebra. La Massana.

XERRADA-TALLER TÈCNICA ESTRUCTURAL

Descobreix la tècnica estructural en directe: entén-la, observa-la i experimenta-la en el teu propi cos. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘RECORRIDOS DE LA SUBLIMACIÓN’, D’IRENE DOMÍNGUEZ

El llibre versa sobre una sèrie de treballs al voltant de la sublimació. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’

Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Museu del Còmic. La Massana.

