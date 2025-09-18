HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui, certs riscos es mostren especialment atractius. No dubtis a actuar davant d'aquesta temptació. Part del desenvolupament de la teva personalitat per avançar a la vida exigeix que vagis més enllà dels límits normals. Abans de fer el primer pas, però, hauries de consultar amb amics propers i aquells a qui recorres quan es presenta un tema intel·lectual.
Taure
La configuració planetària d'avui suggereix que potser rebis consells d'amics que et podrien ser útils. Podries descobrir-te travessant transformacions emocionals producte de les seves paraules reconfortants. Recorda que si et sents trist, no cal sentir-se així per sempre.
Bessons
Explora més els teus passatemps amb lajuda de lenergia daquest dia. Pren el telèfon i comunica't amb altres persones que comparteixen els teus mateixos interessos. Arribaràs molt més lluny quan convides els altres a unir-se als teus plans. No ho facis perquè penses que podrien ajudar-te a la teva feina o carrera o beneficiar-te d'alguna manera.
Cranc
Tindràs ansietat i desitjos de treballar amb més persones. Avui es generaran converses amenes, ja sigui amb una altra persona oa la teva pròpia ment. Mitjançant aquest diàleg, és probable que sorgeixin intercanvis importants i descobriràs que hi ha parts de tu que es revelen de maneres completament diferents.
Lleó
Avui és probable que sorgeixin conductes extremes al teu món financer que et preocuparan molt. Podràs sentir-te amenaçat/da en rebre notícies que abans se t'havien amagat. Tracta de mantenir la calma en totes les situacions perquè els altres no es descarreguin en resposta a la teva reacció desmesurada.
Verge
Si cal, tira avall la porta perquè parin atenció a la teva opinió. L?energia astral d?avui està suggerint que en aquest moment hi ha una mà pesada interferint en el joc dels esdeveniments. Podria ser la teva o la d'algú més, però has de saber que estàs arriscant molt, de manera que és important fer un esforç conscient perquè no t'hi portin.
Balança
Aneu amb compte que no us manipulin els qui volen quedar-se amb una porció del pastís. Potser hi ha algú interessat a jugar amb els teus sentiments per suplir les seves pròpies necessitats interiors. No creguis el que et diu pensant que és el teu deure ajuda.
Escorpí
Gràcies a l'alineació astral d'avui, les teves emocions podrien vacil·lar entre un extrem i l'altre. Tingueu en compte que és una cosa positiva que us servirà molt per exterioritzar els vostres desitjos del cor. Com més persones siguin testimonis de la teva passió per les coses, més estaran disposades a confiar en els teus consells i participació en els seus projectes.
Sagitari
Encara que sigui per avui, podràs descobrir que el teu cor experimenta grans transformacions. Potser estaves tractant de resoldre un tema sepultat dins teu. Els esdeveniments sorgits de la poderosa alineació planetària d'avui probablement causaran un gran canvi en les teves emocions pel que fa a una situació.
Capricornio
Aquest seria un moment meravellós per tornar a llegir un llibre que no vas aconseguir comprendre del tot la primera vegada. O potser ho vas gaudir tant que t'agradaria repetir l'experiència. L?aspecte en joc d?avui et recorda que no hi ha regles establertes per fer les coses. Recorda que anem fent les coses a mesura que avancem.
Aquari
Podràs tenir la impressió que si poguessis comprar-te les coses que desitges, tot estaria bé. L'aspecte en joc d'avui et recorda que no has de confiar tant en els béns materials per assolir un estat mental de satisfacció.
Peixos
El que fas davant dels altres potser no és el fidel reflex del que de debò creus. La potent configuració planetària d'avui suggereix que potser estàs assumint actituds que van en contra de la teva naturalesa simplement perquè estàs preocupada pels altres.