AGENDA
TALLERS
TÈCNIQUES CORPORALS ORIENTALS. EINES PER A LA SALUT
Taller basat en el Zen Shiatsu. Amb Alicia Crotti. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘L’ARQUITECTE CONTEMPORANI I LES TÈCNIQUES TRADICIONALS’
La xerrada posarà en comú el que creiem que cal aprofitar de les tècniques tradicionals dins de les urgències sostenibilistes que vivim actualment. A càrrec d’Oriol Rosselló. Hora: 19 h. Col·legi Oficial d’Arquitectes. Andorra la Vella.
LLETRES
‘MATERMORFOSIS’
Presentació del debut literari de Laura Tomàs Mora, disset relats sobre maternitat, dol, passió i transformació, encarnats en criatures fantàstiques de tota mena. Hora: 19.30 h. Lliberia La Trenca. Andorra la Vella.
MÚSICA
ERIK SATIE
Concert homenatge a Erik Satie. Amb Denis Pascal. Hora: 20.30 h. Consell General. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘CONTEMPLACIÓ: L’ORIGEN’
Sota el títol Contemplació: L’origen la galeria d’art Habit-Art Gallery ofereix al públic l’ocasió de veure de prop l’obra original Balança, la peça que va inspirar la monumental escultura Contemplació, situada al mirador del Roc del Quer. Illa Carlemany. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de setembre.