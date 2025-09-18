TELEVISIÓ
Duel interpretatiu
Netflix estrena avui ‘Black Rabbit’, un intens thriller i drama familiar protagonitzat per Jude Law i Jason Bateman, que explora el conflicte entre dos germans.
Netflix estrena avui la sèrie limitada Black Rabbit, una producció original que compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Jude Law i Jason Bateman. La ficció, de vuit episodis, combina drama familiar i thriller en un escenari marcat per les intrigues i els secrets, i promet convertir-se en un dels llançaments més destacats de la plataforma aquesta tardor.
La trama gira al voltant de Jake Friedken, propietari d’un dels restaurants i clubs més exclusius de Nova York, que ha aconseguit consolidar el seu establiment com un punt de referència de la vida nocturna de la ciutat. Tot canvia quan decideix permetre que el seu germà Vince, amb un passat ple de problemes i deutes amb figures perilloses, entri a formar part del negoci familiar. A partir d’aquest moment, les ferides del passat es reobren i sorgeixen nous riscos que amenacen no tan sols l’estabilitat del restaurant, sinó també el vincle entre els dos protagonistes.
La sèrie destaca per l’enfrontament interpretatiu entre Law i Bateman, els quals, a més d’assumir els rols principals, també exerceixen com a productors executius. La intensitat de les seves actuacions marca el pols narratiu d’una història que explora temes universals com la lleialtat, els llaços familiars, la culpa i les segones oportunitats. El personatge de Vince aporta la cara més fosca, mentre que Jake representa l’esforç per mantenir l’ordre i l’èxit assolit.
El repartiment es completa amb noms com Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Troy Kotsur, Abbey Lee, Dagmara Domińczyk, Odessa Young i Robin de Jesús, entre d’altres. La direcció dels episodis ha estat compartida, amb la participació de Jason Bateman, Laura Linney, Ben Semanoff i Justin Kurzel, mentre que el guió porta la signatura de Zach Baylin i Kate Susman.