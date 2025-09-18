CARTELLERA

El cautivo

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

El cautivo 17.30 19.15 22.00

Eddington 17.15 19.00 21.45

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 17.15* 21.45*

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 20.00***

Òpera: Carmen 20.15

Expediente Warren: el último rito 17.30** 20.00** 22.30**

Sin cobertura 17.15

Weapons 22.15

Romería 20.00

Materialistas 20.00

Tipos Malos 2 17.30

Agárralo como puedas 17.15

F1 21.30

CINEMES GUIU

Adieu Paris 20.00

