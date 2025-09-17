AGENDA
Llegendes d'Andorra
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LLEGENDES D’ANDORRA’
Reprenem les sessions del club de lectura, amb Àlvar Valls i Roser Carol i el seu llibre escrit a quatre mans Llegendes d’Andorra. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘CUIDAR-SE ESTÀ DE MODA’
Quatre xerrades, totes de professionals especialitzades en els temes. Es donarà un present a cada participant. Amb Gema Herrerias, Andrea Combalia, Sol Aguirre i Meritxell Martí. Hora: 18 h. Unsquare Studio. Andorra la Vella.
TALLER
‘LA CULTURA AVUI’
Taller d’innovació en experiències museístiques amb eines lúdiques. Amb Oriol Ripoll. Hora: 19 h. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.
LLIBRES
‘LOS DISCÍPULOS DEL KRAMPUS’
La llengua del Krampus oneja impacient i els focs esperen, mentre el cuc s’arrossega per les ciutats septentrionals per aconseguir la seva forma definitiva. Presentació i firma del llibre amb l’autor Pablo Böhmwald. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp.