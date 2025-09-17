TELEVISIÓ
Una decisió històrica
RTVE anuncia la retirada d’Espanya del Festival d’Eurovisió de l’any vinent si hi participa Israel. És el primer país del grup dels ‘Big Five’ que pren aquesta decisió.
El consell d’administració d’RTVE va acordar ahir la retirada de la delegació espanyola del Festival d’Eurovisió del 2026 si hi participa Israel. Espanya es converteix així en el cinquè país que anuncia una eventual sortida del certamen després d’Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos. Així mateix, de moment és l’únic país que adopta aquesta decisió entre els que integren el denominat Big Five (juntament amb Itàlia, França, el Regne Unit i Alemanya) per constituir el principal suport econòmic de la Unió Europea de Radiodifusió (UER).
Segons un comunicat d’RTVE, la mesura es va prendre a proposta del president de la corporació, José Pablo López, per majoria absoluta, amb deu vots a favor, quatre en contra i una abstenció. RTVE també va informar que aquesta decisió adoptada pel consell d’administració “no altera els plans respecte a la celebració del Benidorm Fest, un festival amb identitat pròpia, totalment consolidat i que l’any vinent celebra la seva cinquena edició”.
El mes de juliol passat, a l’assemblea general de la UER, RTVE ja va demanar obrir debat sobre la presència d’Israel a la pròxima edició d’Eurovisió. El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, va plantejar aquesta mateixa possibilitat al maig, just després de l’última edició del festival, en defensar que Israel fos apartat del certamen musical, com es va fer amb Rússia, i d’altres esdeveniments similars.
Des del 1961, quan hi va competir per primera vegada amb Conchita Bautista i Estando contigo, Espanya ha participat ininterrompudament en la gran final d’Eurovisió i és un dels deu països amb més participacions, 64. El 2020 no hi va haver programa per la pandèmia de la covid-19.