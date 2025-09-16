HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser tingues idees innovadores sobre com podríem viure tots junts en harmonia. La configuració celestial actual serà molt inspiradora en aquest aspecte. També influirà les teves idees en relació amb la teva vida sentimental. Però vés amb compte amb la utopia, ja que podries esperar que la teva parella es comporti com un déu vivent! Considera bolcar aquests pensaments en una feina de ficció per contra.
Taure
Pots estar sentint la necessitat d'anar-te'n lluny, de viure fora o de canviar la teva vida de forma dramàtica. Però què canviaria això? Més que abandonar el teu passat i la teva família, és hora que t'obris un lloc entre ells en fer que et respectin. No necessites escapar-te. Si no t'agrada el que està passant a la teva vida diària, relacions o vida privada, canvia'l, però estigues al lloc mentre ho fas.
Bessons
Tot i que ets una persona comunicativa per naturalesa, la teva eloqüència normal avui no és del tot fiable. Però amb l'energia astral en joc, et distingiràs amb altres tipus de comunicació no verbals igualment gratificants. L'escriptura, la fotografia i altres emprenedories artístiques compleixen els requisits. Tu tries!
Cranc
Si heu triat una professió que tingui a veure amb vendes, aquest dia serà ocupat i rendible. De segur establiràs el rècord mensual, si més no. Però, independentment dels teus deures professionals, tots els aspectes econòmics avui són molt prometedors. Per tant si has de fer algun acord, buscar alguns tractes, o fer inversions, no ho dubtis, fes-ho!
Lleó
La manera com et comportes amb altres està en un procés de canvi. L'energia celestial en joc et permet ser més natural i menys representatiu d'alguna cosa o algú més. Els teus amics estan molt ansiosos per veure més del teu veritable jo i menys de ser seductor que està dins teu. Avui estaran molt contents amb allò que veuen.
Verge
Aquest període actual us empenyerà cap a la veritat i l'estabilitat. Ja és l'hora que trobis un entorn que concordi amb la imatge que tens de tu. L'energia astral en joc t'ha d'incitar que trobis un lloc dins teu que s'emporti millor amb el teu estil de vida i sensibilitats.
Balança
Potser de moment i regularment et passa pel cap qüestions sobre la salut. La configuració celestial et pot incitar perquè siguis més curosa del normal amb el teu organisme. Si tens la necessitat de mimar-te i brindar al teu cos el que necessita, ara és el moment per fer-ho! Ves al gimnàs i surt a caminar. Et sentiràs molt millor després de començar.
Escorpí
Avui emergeixen les millors qualitats. Quina persona no voldria no ser fiable, eficient i energètica? Tot i això, alguna vegada et vas preguntar si els teus esforços van ser gratificats com es mereixen? Aquest dia t'encoratja per fer-te valer més dins del marc de la teva ocupació, el teu equip, o potser encara dins la teva família. Avui no cal que et lliguis la llengua; les persones estan disposades a escoltar!
Sagitari
Has de rendir un examen avui? Realitzar un informe a la feina? Una cita al gimnàs, o alguna competència gimnàstica? Pots confiar el dia que t'espera. L'energia celestial en joc et promet res més que satisfacció total. I, si has estat sentint que tens algun talent intern el qual encara no vas poder treure, ara seria un bon moment per treure'l i posar-lo en joc.
Capricornio
Tal sembla que el camí cap a la felicitat de moment no té final. El mes passat vas ser capaç de prendre un respir, però ara tot sembla anar a màxima velocitat de nou. Les teves frustracions van tornar, vas tornar a caure en els teus hàbits dolents, i de nou t'estàs tornant impacient. Avui, l'energia astral et pot fer prendre consciència que has de ser menys materialista i més autèntic/a.
Aquari
La configuració planetària és una influència de clarificació excel·lent, dissipant qualsevol boira que tinguis als teus pensaments. Aprofita aquesta atmosfera per prendre nota de tots els plans professionals o acadèmics que encara necessitin aclarir-s'hi. Si hi ha dubtes, val més l'especificació.
Peixos
El teu futur és ara! Almenys així és com t'agradaria que fos. T'encanta desafiar-te a tu mateixa/o, especialment pel que fa al futur. Aquest serà un gran dia en aquest aspecte. La configuració astral actual és una de les posicions més visionàries que existeix i t'empenyerà cap endavant en la teva vida, especialment les relacions. Potser coneixeu persones fora del vostre cercle normal d'amics.