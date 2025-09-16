TELEVISIÓ
Una nit de rècord
La sàtira d’Apple TV+ sobre els grans estudis de Hollywood, The Studio, va batre el rècord diumenge passat a la nit com la sèrie de comèdia amb una temporada més guardonada a la història dels Emmy, mentre que la minisèrie Adolescence es va imposar en totes les categories en què era elegible. El drama The Pitt es va alçar com la millor sèrie de drama.
La comèdia protagonitzada per Seth Rogen va obtenir 13 estatuetes en total, entre les quals les categories de millor sèrie de comèdia i millor actor, superant així el rècord que havia establert el 2023 The Bear, que llavors va acumular deu premis.
La sèrie mèdica The Pitt, per la seva banda, es va imposar en la categoria de millor producció de drama, derrotant així Severance, la més nominada d’aquesta edició; mentre que el seu protagonista, Noah Wyle, va triomfar en la categoria de millor actor de drama. Severance, per la seva banda, va aconseguir vuit guardons, entre els quals el de millor actriu de drama per a Britt Lower i millor actor secundari per a Tramell Tillman.
En l’apartat de millor sèrie limitada, Adolescence (Netflix) va conquerir amb vuit estatuetes les categories principals, inclòs el premi a millor actor secundari per a Owen Cooper. A més, l’intèrpret va superar la fita que Scott Jacoby havia assolit el 1973, com l’actor més jove a rebre un Emmy en alguna categoria d’interpretació. Cooper dona vida a Jamie Miller, un nen de 13 anys acusat d’assassinar una companya de classe. Stephen Graham, a més de recollir el premi a millor direcció, també es va alçar amb l’estatueta a millor actor principal.
The Penguin (HBO Max), que partia com la producció més nominada en les diferents categories de minisèrie, va obtenir nou guardons i es va posicionar com el segon projecte més premiat de la gala. A més, l’actriu Cristin Milioti es va imposar en l’apartat de millor actriu en sèrie limitada.
L’acte també va servir per retre homenatge al recentment difunt vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osborne, i a altres icones de Hollywood com l’actriu Michelle Trachtenberg (Gossip Girl), Maggie Smith (Harry Potter), el cineasta David Lynch o el compositor i productor musical Quincy Jones.