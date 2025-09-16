AGENDA
'Apendre a desestressar-se'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Xerrada amb exercicis pràctics per alliberar tensió, connectar amb el cos i la respiració. Amb Alexandra Kyaw. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘ANDORRA ARREU!’
Jornada de conferències: 35 anys de relació entre Andorra i la UE. Què em après? Quins reptes afrontem com a país? Hora: 16.30 h a 21.30 h. Hotel Starc by Pierre & Vacances. Andorra la Vella.
‘LA SOCIETAT DIGITAL GLOBAL: OPORTUNITATS I RISCOS’
Conferència: La desinformació a la Unió Europea: regulació, geopolítica i mitjans. Amb Carme Colomina, investigadora sènior del Cidob (Barcelona Centre for International Affairs). Hora: de 19 a 20.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Museu del Còmic. La Massana. Fins al 19 de setembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo.