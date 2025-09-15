TELEVISIÓ
De videojoc a sèrie
Amazon prepara una ficció basada en el popular títol ‘Life is Strange’, amb Charlie Covell com a ‘showrunner’. El projecte busca captivar una àmplia base de fans.
Prime Video ha confirmat la posada en marxa d’una sèrie d’acció real basada en el videojoc narratiu Life is Strange, desenvolupat per Dontnod Entertainment i publicat per Square Enix el 2015. El projecte estarà liderat per la guionista britànica Charlie Covell, reconeguda per la sèrie The End of the F**ing World*, que exercirà de showrunner i productora executiva.
La producció es durà a terme amb la col·laboració de LuckyChap Entertainment, la productora fundada per Margot Robbie, juntament amb Square Enix i Amazon MGM Studios. Aquesta aliança situa el projecte dins l’estratègia de Prime Video per consolidar el catàleg amb adaptacions de títols coneguts i universos amb una base de fans fidel.
Segons les primeres informacions, la sèrie recuperarà la trama central del primer lliurament del joc: la història de Max Caulfield, una estudiant de fotografia que descobreix que té la capacitat de retrocedir en el temps. Aquesta habilitat la portarà a enfrontar-se a decisions morals complexes mentre intenta resoldre la desaparició d’una companya de l’institut i evitar una catàstrofe que amenaça la seva ciutat.
Life is Strange ha estat reconegut per la seva narrativa innovadora i pel tractament de temàtiques com l’amistat, la identitat, la salut mental i les conseqüències de les pròpies accions. El videojoc va rebre nombrosos premis i va donar lloc a seqüeles i com Before the Storm o True Colors, amb què es consolida com una franquícia influent en el camp dels videojocs narratius. De moment, no s’han anunciat detalls sobre el repartiment ni s’ha fet pública una data d’estrena. Tanmateix, el prestigi del material original i l’experiència de l’equip creatiu ja han generat molta expectació.