'La societat digital global: Oportunitats i riscos'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LA SOCIETAT DIGITAL GLOBAL: OPORTUNITATS I RISCOS’
41a Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra. S’explicarà com les noves tecnologies transformen les nostres societats d’una manera profunda i com afecten el comportament i els canals de participació de la ciutadania. Hora: de les 18.45 a les 20.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
‘3 CLAUS PER SENTIR-TE MOTIVAT I FELIÇ’
Xerrada amb Guen Kelsang Lochani del Centre de meditació de Barcelona. Una invitació per reconnectar amb el teu benestar interior i activar una actitud positiva. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu s’ha pogut veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 10 d’octubre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.