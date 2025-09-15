HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Si avui el descans i la recuperació no són prioritats a la teva llista de "coses a fer", haurien de ser-ho. Després de l'ànim apàtic dels darrers dies, rebràs la calma i la tranquil·litat d'aquest dia amb alleujament. Probablement et sentiràs com una persona nova i llesta per passar un bon moment amb algú proper a tu. Però no t'oblidis de la teva parella, ja que voldrà estar amb tu avui!
Taure
Felicitats! Estàs camí a la fama. Comença el dia amb la teva vestimenta més atractiva. Vesteix-te de primera, i no oblidis portar aquests cèrcols de diamants i les ulleres de sol que et donen aquest aspecte de misteri. L'energia del teu signe et dóna glamour i et fa desitjable, així aprofita el teu rol al màxim. Visita les persones que et miren amb menyspreu; es quedaran bocabadats de fúria.
Bessons
Aquest és el tipus de dies que t'encanten. La gent estarà molt receptiva amb tu i observaran amb respecte com saltes ràpidament duna idea a laltra sense problemes. Però amb l'energia astral en joc, aquest no és el dia ideal per aprofundir-hi una relació. El problema no ets tu, sinó els altres. Les persones que t'interessen no s'obriran i no hi ha res que puguis fer a tu.
Cranc
Aquest serà un dia fabulós! És ben clar que et beneficiaràs d'un magnetisme poderós que atrau les persones cap a tu. A més, podràs expressar les teves idees sobre el món i la vida ia tot arreu, la gent t'escoltarà. Amb l'energia astral en joc, aquest és el moment ideal per aprofitar els poders de seducció!
Lleó
Hi ha la possibilitat que coneguis algú en el teu context laboral que tindrà un gran poder sobre tu. Potser un dels teus proveïdors resultarà ser irresistiblement atractiu, o que un client entri i caiguis d'esquena. Encara que tinguis bones raons per descartar els teus sentiments com a ximpleries romàntiques, l'energia astral suggereix el contrari. Una trobada casual podria canviar la teva vida.
Verge
Ets la persona ideal per trucar davant d'una situació d'emergència. Es tracta d'una crisi mèdica o professional, l'aspecte astral en joc us inspira per resoldre els problemes de manera no convencional. De fet, els prejudicis i preconceptes del teu entorn no t'afecten, cosa que et converteix en immune al fracàs! Aprofita aquesta ratxa de glòria.
Balança
Després de molt tumult professional, avui tindràs la teva primera visió clara d'una nova direcció a la teva carrera. Per exemple, potser feu els primers passos per obrir la vostra pròpia agència de viatges, o us inscriviu per estudiar guia de turisme. L'energia celestial en joc insisteix que visquis de manera autèntica. Lluita només pel que t'atreu.
Escorpí
Hi haurà agitació a la teva vida amorosa. Que malament, però no hi haurà manera d'evitar-ho. Com més intentis ignorar el problema, més fort apareixerà davant teu. Perquè no et deixen en pau! I cada cop que tractis d'explicar que no et trobes disponible o no tens interès, et respondran agressivament. Si mantens les portes tancades, trobaràs la pau i tranquil·litat que desitges.
Sagitari
Durant aquest període se't posarà a prova una vegada i una altra. Avui serà un dels dies durs en aquest aspecte! No ho enfrontis tot sol. D'altra banda, més positiu: la configuració astral fa que aquest sigui un moment en què el teu destí sigui triomfar, sempre que corris els riscos necessaris. Una cosa és segura: la teva feina et produirà molt de plaer!
Capricornio
Aquest dia serà com un bàlsam després de les tempestes dels darrers mesos. Pots agrair a l'alineació celestial, la bondat envolupant del qual restaura la calma a tots els cors agitats. Podràs pensar desapassionadament en els esdeveniments del darrer mes, algun dels quals van ser força forts i molestos, segurament hi estaràs d'acord.
Aquari
Les transformacions que estàs passant a la teva vida t'ajudaran a construir confiança. L'energia astral en joc avui de ben segur us farà prendre consciència d'aquesta necessitat. Sentiràs una gran necessitat de "trobar el teu ésser" ara. Seguiu aquests sentiments on us portin, fins i tot si el camí no és del tot clar i l'objectiu és efímer.
Peixos
Aquest dia us brindarà una oportunitat per pensar dues vegades sobre la vostra condició laboral. Estàs satisfet amb el disseny de la teva oficina? Amb els materials? Ja sigui que treballis independentment, o per a algú, o segueixis estudiant, tingues en compte invertir ja sigui temps o diners perquè avui milloris la teva productivitat. Si ho penses amb compte el resultat serà una rendibilitat més gran.