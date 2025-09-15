CARTELLERA

El cautivo

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiuc

CINEMES ILLA CARLEMANY

El cautivo 17.15 19.45 22.15

Eddington 17.15 19.00 21.45

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 19.15* 22.00*

Expediente Warren: el último rito 17.30** 20.00** 22.30**

Sin cobertura 17.15

Weapons 22.00

Romería 19.15

Materialistas 20.00

Tipos malos 2 17.30

Agárralo como puedas 17.15

F1 21.30

CINEMES GUIU

Expediente Warren: el último rito 20.00

Lo que aprendí de mi pingüino  20.15

