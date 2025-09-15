CARTELLERA
El cautivo
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiuc
CINEMES ILLA CARLEMANY
El cautivo 17.15 19.45 22.15
Eddington 17.15 19.00 21.45
Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 19.15* 22.00*
Expediente Warren: el último rito 17.30** 20.00** 22.30**
Sin cobertura 17.15
Weapons 22.00
Romería 19.15
Materialistas 20.00
Tipos malos 2 17.30
Agárralo como puedas 17.15
F1 21.30
CINEMES GUIU
Expediente Warren: el último rito 20.00
Lo que aprendí de mi pingüino 20.15