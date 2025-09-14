AGENDA
Missa de Santa Creu
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MISSA DE SANTA CREU’
17.30 h. Missa solemne seguida d’un berenar popular. A l’església Santa Creu. Canillo.
ACTIVITATS
‘FESTXIC! FESTIVAL FAMILIAR D’ANDORRA’
10 h. Sortida de l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda. Reserveu i prepareu-vos per a una excursió divertida al mig de la natura! Acompanyats per un guia expert en flora, tindreu l’oportunitat de resoldre enigmes mentre exploreu l’entorn del bosc. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Exposició de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.