TELEVISIÓ
El CNI, des de dins
Movistar plus+ estrena el 9 d’octubre ‘El Centro’, una nova sèrie original que explora en forma de thriller les interioritats del servei espanyol d’intel·ligència.
Movistar Plus+ ha llançat el tràiler i ha fixat la data d’estrena d’El Centro, la seva nova sèrie original. La ficció, formada per sis episodis de 50 minuts, veurà la llum el dijous 9 d’octubre. Amb ella, la plataforma busca repetir la jugada que tan bé li va sortir amb un altre thriller aparentment similar, La Unidad, però aquesta vegada canviant la unitat antiterrorista de la CGI (Comissaria General d’Informació) per la feina que es fa dins del CNI (Centre Nacional d’Intel·ligència). En aquest sentit, El Centro promet oferir “una visió íntima, emocional i realista del món de la intel·ligència, explorant els reptes personals i professionals als quals s’enfronta un grup d’integrants d’intel·ligència del CNI en un món convuls”, segons Movistar Plus+. El servei d’estríming defineix la sèrie com “una combinació perfecta d’acció, intriga i drama” que “aprofundeix en el costat humà dels personatges i el seu sacrifici personal sense reconeixement”.
Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente i Nacho Sánchez protagonitzen aquesta ficció creada per David Moreno i guionitzada per ell mateix juntament amb Rául López i Eva Saiz. La direcció va a càrrec de David Ulloa, mentre que Susana Herreras i Fran Araújo per part de Movistar Plus+, i Pablo Isla, Carla Pérez de Albéniz i Fátima Dapena per part de Fonte Films són els productors executius.
Ambientada en l’actualitat, però amb ressons de la guerra freda, El Centro és un thriller d’espionatge que s’endinsa en un univers força desconegut. La trama arrenca amb un assassinat que destapa una operació internacional dels serveis d’intel·ligència russos i porta els membres del centre a una cursa a contrarellotge per desmantellar-la, alhora que intenten descobrir un traïdor dins les seves files.