AGENDA
XXI Festvial Orgue&nd. A la llum de J.S. Bach (II)
LA PROPOSTA DEL DIA
‘XXI FESTIVAL ORGUE&ND. A LA LLUM DE J.S. BACH (II)’
El programa A la llum de J.S. Bach ens convida a endinsar-nos en el seu llegat organístic a través de diferents formes musicals que ell va dominar i transformar. Hora: 21.30 h.
Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS
‘FESTXIC! FESTIVAL FAMILIAR D’ANRORA’
11 a 13.30 h. Tallers de manualitats al carrer Callaueta.
12 h. Cultura popular per als xics, a la plaça del Poble.
16 a 17 h. Titellers, No tinc por a càrrec de la Cia. Kali teatre, al carrer Callaueta.
18.30 h. El cuc quàntic, concert de final del FESTXIC, a la plaça del Poble.
20.30 h. Aqua et lumina, espectacle infantil a la plaça de la Rotonda.
‘EL JARDÍ DE PAPER: CREA UN RAM DE FLORS DE PAPER’
Creació de rams de flors únics i personals a través del treball de les formes i els volums del paper de seda. L’objectiu és fomentar la creativitat i el joc artístic, permetent que cadascú experimenti amb tècniques manuals i compositives. Hora: a les 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
VISITES
‘VISITES TEATRALITZADES: CONJUNT HISTÒRIC DE LES BONS’
Encamp presenta les visites teatralitzades per descobrir els murals de la Mosquera. Hora: a les 11.30 h i a les 12.30 h. Conjunt històric de les Bons. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘CONNECTA AMB EL TEU FLUX VITAL AMB MEDITACIÓ INTRACEL·LULAR’
Sessió vivencial per activar la teva energia interior i reconnectar amb el teu flux vital. Amb Jess de @siqa_andorra. Horari: de les 11 a les 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CURSOS
‘CURS: APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs pràctic per aprendre a deixar anar l’estrès amb exercicis senzills. Amb Alexandra Kyaw, acompanyadora del canvi. Idioma: Francès. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.