HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui en primer lloc estaran l'amor i el romanç i et trobaràs buscant la companyia dels altres a gairebé tot el que facis. Les societats tindran una naturalesa molt més espiritual gràcies a l'energia astral del dia. Hi ha a l'aire un incentiu per a la comunicació dels teus pensaments i sentiments, però també estaràs receptiu dels pensaments i sentiments aliens.
Taure
Per fi seràs tu mateix novament. Encara que encara sentiràs cert grau de temor a causa dels alts i baixos dels darrers dies. Però avui la teva seguretat en tu mateix/a serà més forta del que és usual. I hi ha alguna possibilitat que el teu cor batega una mica més ràpidament per algú que t'interessi. Aprofita la teva seguretat renovada i fes el primer pas amb aquesta persona. T'atreviràs?
Bessons
Seràs que sents una mica d'esgotament en aquest moment? No és sorprenent tenint en compte els últims esdeveniments. Però avui, amb l'alineació astral actual, tindreu una segona oportunitat. I just a temps també. Sembla que l'amor, el més gran energitzant que hi ha, és a l'aire. Aneu amb compte de no encendre l'espelma des dels dos extrems.
Cranc
Indubtablement, avui sentiràs més positivisme i t'involucraràs menys en la transformació que actualment passa a la teva vida. L'energia astral d'avui et farà sentir que ets a la recta final d'un tipus de convalescència. Seràs capaç de fer servir totes les teves facultats novament, tant físiques com emocionals i els teus nous valors començaran a posar-se al seu lloc.
Lleó
És un dia que s'acabarà en serenitat. Els cossos celestials s'alinearan per portar nombroses possibilitats pel que fa a com caminar pel teu camí. És força fàcil imaginar-te prenent un te a la meitat de la tarda i meditant en els diferents camins que pot prendre la teva vida, tots meravellosos.
Verge
Pot ser que molt hagi canviat al teu voltant, des de la decoració a casa teva fins a les teves amistats, creences i valors. És més fàcil acostumar-se a aquesta nova vida del que et pensaves. Et sorprens a tu mateix/a amb la teva adaptabilitat i has adquirit nous hàbits molt diferents dels anteriors. L'energia celestial et continuarà ajudant a situar-te en aquest nou i benvingut Univers.
Balança
La teva vida amorosa acaba de rebre un incentiu del zodíac. Amb la configuració celestial actual, és com si recent t'haguessis revelat. La teva fe en tu mateix/a i en les teves relacions és inamovible en aquest moment. Qualsevol problema, per petit que sembli, resoldràs metòdicament i eficientment. No hi haurà cap obstacle capaç d'aclaparar algú com tu, una persona tan plena de determinació.
Escorpí
El dia per davant es veu prometedor per a tu. La teva vida amorosa darrerament t'ha donat preocupacions, com horaris i logístiques conflictives que fan estar junts gairebé impossible. Avui, amb la formació d'una nova configuració astral, segurament obtindràs algun alliberament de les tensions. Et beneficiaràs si pots oblidar-te dels problemes i prestar-te atenció a tu mateix/a.
Sagitari
Descobriràs que els altres tenen un paper clau en els fets del dia. No et sorprenguis, però, si hi ha una tensió extra que actua com a límit entre tu i les persones amb qui et comuniques. Els sentiments es fereixen fàcilment, i les persones s'incentiven fàcilment cap a les accions hostils. L´alineació astral d´avui carregarà l´atmosfera de tensió elèctrica
Capricornio
Avui t'espera un dia deliciós, especialment si tens alguna feina mentalment desafiadora. El teu orgull en la teva integritat i prominència és justificat, i serà reforçat per l'autoritat i la determinació de l'alineació celestial actual. De manera que avui quan prenguis el timó, assegura't de dirigir-te cap a l'èxit.
Aquari
Esforçar-se menys al 110% és simplement inacceptable avui dia. L'alineació astral serà molt exigent. T'agradi o no, l'aspecte en joc és fora per treure-li a la teva vida inestabilitat, irresponsabilitat i manca de decisió. Sentiràs obligació a actuar de manera immediata i disciplinada sobre plans concrets en comptes de perdre el temps en somnis irreals. La ganduleria no serà tolerada.
Peixos
Recordes qui eres fa dos anys enrere? No? Et sembla que la vida que tenies abans era incomprensible? Com vas poder viure aquesta vida i per tant de temps?, diràs. Bé, és simple. És perquè tenies por de viure la vida que estàs vivint ara. Increïble, no ho creus? En el futur, tot just sentis temor, avança que segurament serà la direcció correcta.