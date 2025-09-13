TELEVISIÓ
Macrooperació a la vista
Paramount Skydance estudia la compra de Warner Bros Discovery, una acció milionària que podria sacsejar el panorama audiovisual nord-americà.
El conglomerat de mitjans Paramount Skydance, fruit d’una fusió recent, estudia comprar el seu rival Warner Bros Discovery en la seva totalitat, segons The Wall Street Journal. Es tractaria d’una de les operacions més rellevants de la indústria audiovisual dels darrers anys, ja que reuniria sota un mateix paraigua dues de les principals productores de continguts i plataformes d’entreteniment del món.
El rotatiu, citant fonts properes, indica que l’oferta de licitació Paramount Discovery encara no està definida, no s’ha presentat formalment i podria no arribar a materialitzar-se. Tot i així, el projecte estaria avalat per la fortuna del magnat tecnològic Larry Ellison, la qual cosa li donaria una solidesa financera considerable en un context en què les grans operacions de fusió i adquisició acostumen a topar amb reticències.
L’oferta encara no està definida i no s’ha presentat formalment
El 7 d’agost, Skydance Media, dirigida per David Ellison —fill de Larry Ellison—, i Paramount Global van culminar la fusió després de més d’un any de negociacions intenses. L’acord va suposar la consolidació d’un dels estudis més emblemàtics de Hollywood, i va reforçar la seva capacitat de competència davant l’hegemonia de plataformes com Netflix, Disney+ o Prime Video.
Ara, el conglomerat estaria interessat a adquirir Warner Bros Discovery, que recentment va anunciar un pla de reestructuració per dividir-se en dos negocis diferenciats: un centrat en la televisió per cable i un altre dedicat als estudis de cinema i les plataformes de streaming.
El principal escull és l’aval dels accionistes i dels ens reguladors
Malgrat les especulacions, la compra no seria senzilla. L’operació hauria de rebre l’aprovació tant dels accionistes com dels reguladors, que en els darrers anys han endurit el control sobre les grans concentracions empresarials per evitar monopolis i garantir la competència.