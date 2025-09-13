CARTELLERA

El cautivo

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

El cautivo 12.00 16.00 19.00 21.45

Eddington 16.00 19.00 21.45

Guardianes de la noche: la fortaleza infinita 19.00* 21.45*

Expediente Warren: el último rito 12.15** 16.15** 19.15** 22.00**

Sin cobertura 11.30 15.15

Weapons 21.45

Romería 17.00 19.15

Materialistas 19.30

Tipos malos 2 11.45 15.30 17.30

Agárralo como puedas 12.00 15.30 17.15

Romería

F1 21.30

CINEMES GUIU

Expediente Warren: El último rito 17.30 20.00

Romería 20.15

Heidi. El rescate del lince 18.00

