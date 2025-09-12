HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Utilitza el dia per davant per prendre't un descans ben merescut. Amb l'alineació planetària actual, sentireu la urgència de redecorar parts de la casa. Fer un niu confortable per a la teva família sempre ha estat un hobby favorit, i un on ets particularment hàbil. Tot i això, intenta i resisteix els teus impulsos creatius i passa el dia descansant en comptes de redecorant. Necessitaràs armar-te de forces per als propers dies.
Taure
Avui podries estar extremadament sensible als actes dels altres. El més probable és que descobreixis comentaris insignificants i matisos al to de veu, fent-te acumular la dinàmica de qualsevol situació que hagis d'enfrontar. El dia d'avui també et fa més conscient de la imp
Bessons
Avui permet que el teu costat creatiu brilli durant el dia. Podria ser que els comentaris dels altres avivin la flama dins teu. Aprofita aquest impuls d'emoció per reviure una emprenedoria artística que t'ajuda a posar-te en contacte amb les teves emocions. L'energia d'avui porta el teu costat femení i receptiu al centre de l'escena. Aquesta nit potser vols lluir un conjunt espectacular per sortir amb algú que estimes.
Cranc
Et trobes al bec mensual en termes d'estat d'ànim general, i avui descobriràs que les teves emocions s'agiten com a resultat de l'alineació astral. Aquesta configuració poderosament receptiva també et podria fer més conscient de les persones que t'envolten i de com les teves accions afecten l'energia de la situació. Obre el teu cor i ment als sentiments reconfortants dels altres.
Lleó
Podràs descobrir que la teva vida laboral diària entra en conflicte amb la teva vida privada, secreta i inconscient. En aquest moment estàs extremadament sensible i receptiu i podràs descobrir que una part de tu voleu portar les coses en una direcció mentre que l'altra part voleu estar en un lloc completament diferent. L'energia astral en joc d'avui decididament us mantindrà anant d'una banda a l'altra.
Verge
Avui és un d'aquells dies en què mantindràs una lluita interna sobre la compra o no d'una joia cara per al teu llogarret. Avui podrien sorgir temes relacionats amb el veritable valor de les coses i et preguntaràs si alguna cosa val el preu que té. Et criden l'atenció les coses boniques, i l'energia astral actual està alimentant preguntes respecte de l'autovaloració.
Balança
Potser en aquest moment hi ha persones al teu voltant que et resulten molestes. La clau per a tu és que no abriguis cap enuig cap a elles. Guardant-te l'enuig només aconseguiràs fer-te mal. Deixa-ho sortir. Descobreix l'alegria de les interaccions i les situacions en comptes de mirar l'aspecte negatiu. No et sorprenguis si s'agiten les emocions, ja que, atesa la configuració astral prevalent, serà molt probable.
Escorpí
Avui diverteix-te i relaxa't! Podries tenir molta receptivitat a l'energia dels altres, de manera que cerciora't d'envoltar-te de persones a qui agrada divertir-se i que t'ajudaran a donar-te gustos, entre ells un deliciós pastís de xocolata. Tracta de no descoratjar-te amb històries tristos. Permet que el teu costat independent marqui la pauta. És un dia que emfatitza la importància dels ambients bonics amb gent agradable.
Sagitari
Avui podries sentir-te molt independent i podràs sentir un fort desig en contraposició a la teva opinió pel que fa a algun problema. No obstant això, alhora hi ha coses que és millor fer amb lajuda dels altres. Finances, recursos compartits i les emocions sensibles que van de la mà d'aquestes qüestions són tots punts de concentració sota l'alineació astral actual.
Capricornio
El teu estat d'ànim general es pot trobar al punt més baix del mes, però això se soluciona fàcilment amb l'ajuda dels altres. Les trobades romàntiques són ideals per treure't del pou on potser sentis que estàs caient. Fes servir punts de vista oposats per ampliar la teva perspectiva de qualsevol tema que sentis cal abordar. L'actual aspecte celestial en joc us està brindant un sentiment d'amor i tendresa.
Aquari
Segurament serà un dia més coherent que els anteriors. Els cossos celestials s'alineen per oferir-te algunes idees concretes com per saber organitzar-te en qualsevol projecte que vulguis tirar endavant. Pots esperar una atmosfera oberta i amigable, fent-ne un bon dia per visitar les persones estimades.
Peixos
Avui regnaran les relacions. És difícil involucrar-se, però definitivament hi ha una sensació de novetat i emoció a l'aire. Faràs una nova amistat o iniciaràs una nova fase en una relació ja establerta. Després, novament, només tindràs un interludi plaent amb un amic, reforçant les teves conviccions sobre la dolçor de la vida.