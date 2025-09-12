AGENDA
'Festxic'
LA PROPOSTA DEL DIA
'FESTXIC! FESTIVAL FAMILIAR D'ANDORRA'
17 a 18.30 h. Taller de manualitats, jocs de fusta gegants, jocs dels sentits al carrer Callaueta.
17.30 a 18.30 h. Teatre de prop, La tendresa del riure a càrrec de la Cia. Gromic, al Parc Central.
17.30 a 20.30 h. La carpa invisible del Sr. Trifelli a càrrec de la Cia. Passabarret.
18.30 h. Grow Up Singing a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
20.30 h. Aqua et lumina. Espectacle creat per Fluídra a la plaça de la Rotonda.
TALLERS
‘CICLE MATERNITAT I EMOCIONS. TORNADA A LA RUTINA: COM FACILITAR EL TEU RETORN’
Sessió pràctica amb consells per a mares que tornen a la rutina després del naixement. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinatal. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Exposició que ofereix als infants una experiència d’aprenentatge a través del joc. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.