TELEVISIÓ
Un declivi inesperat
Després de mesos d’espera, Miércoles finalment va tornar a Netflix aquest estiu. Les expectatives sobre la sèrie protagonitzada per Jenna Ortega, en el paper de la icònica filla de la família Addams, eren altíssimes. El 2022, la ficció havia arrasat, desbancant la quarta temporada de Stranger Things com la sèrie en anglès més vista de la plataforma, un èxit difícil de preveure.
Amb aquests antecedents, Netflix va aplicar la fórmula habitual en casos d’èxit: dividir la temporada en dues parts. Una estratègia que alguns celebren, però que d’altres consideren un error que acaba penalitzant l’audiència. Les dades així ho confirmen, ja que la caiguda supera el 40%, un descens que deixa clar que la decisió d’espaiar tant els llançaments no ha estat encertada.
La segona temporada es va estrenar el 6 d’agost amb quatre capítols inicials, que van sumar 50 milions de visualitzacions en cinc dies. Una xifra sòlida per a una producció d’aquest nivell, però no espectacular tenint en compte l’expectació generada. El 3 de setembre va arribar la segona part i la tendència es va confirmar: no va mantenir el ritme inicial.
És cert que les estrenes perden força després de la primera setmana, com passa al cinema, però el descens de Miércoles ha estat especialment pronunciat. La segona meitat va aconseguir 28,2 milions de visionats en set dies, 21,8 milions menys que la primera tanda. Una davallada molt significativa.
Cal afegir-hi un matís: les dades de Netflix es calculen sobre tota la temporada, no només sobre els nous episodis, cosa que dilueix la realitat del rendiment de la segona part. Això barreja espectadors que han vist els vuit capítols amb aquells que només han arribat al final, dificultant una valoració precisa. El que és indiscutible, però, és que Miércoles, que havia estat el gran fenomen de la plataforma, ha perdut embranzida.