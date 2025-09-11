HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui potser el teu amant estigui una mica difícil. El més complicat d'entaular una relació íntima amb algú és que, com més et manifestes tal com ets, més fàcil resulta a l'altre ferir-te. Sap quins botons fer clic. Podràs sentir que has de recular una mica a causa de l'energia que origina tensions producte de la configuració astral en joc.
Taure
Si hi ha malentesos entre tu i algú, avui és un bon dia per arreglar els assumptes una vegada per totes. L'energia astral en joc us avalarà en qualsevol declaració que feu. Ets prou gran per tenir cura de tu mateix/a ara. Si tens fills, fes un esforç extra per ser indulgent i afectuós/a. Ells confien en tu com a model.
Bessons
Les característiques de l'alineació planetària no són simples expressar. Sentiràs molt a l'hora d'examinar la part més fosca de tu i no t'agradarà què veuràs. La intolerància pel que fa a les idees dels altres et mirarà a la cara i no ho podràs negar. Encara que aquesta perspectiva sigui difícil, si utilitzes la teva introspecció, possiblement trobis una solució a aquest problema.
Cranc
L'amor és a l'aire, com ho ha estat durant dies. Però avui la intensitat dels teus sentiments és possible que et tregui la respiració. L'alineació dels astres i planetes fa que les teves emocions siguin molt fortes, fins a arribar a atemorir-te. Intenta i cerca una sortida per a tota aquesta passió. Potser us ajudarà a alliberar-vos algun tipus d'activitat artística o física.
Lleó
És cert que provenes d'una classe social determinada com qualsevol de nosaltres. Però, t'has d'identificar amb els valors per a la resta de la teva vida? Aquests valors mai podran haver estat teus, però pren en compte que possiblement ja no tinguin connexió amb la teva vida. L'energia astral us aconsella avançar i alliberar els vostres lligams amb el passat.
Verge
És possible que hagis sentit certa separació gradual de les persones amb qui has compartit molt de temps darrerament. Els cossos astrals són en el procés de remoure aquestes activitats que simplement no estan correctes en relació amb qui ets. L'energia celestial t'ajudarà a estar-ne més conscient a mesura que segueixes els seus moviments.
Balança
L'astrologia de vegades fa que certs aspectes semblin una mica inquietants perquè tradicionalment poden estar associats a la mort. Però no és una mort real, sinó una simbòlica, com una transformació psicològica. L'alineació d'avui segurament us farà conscient que alguna cosa al vostre interior està en procés de morir. Però això et permetrà donar naixement a noves característiques, un ésser més veritable.
Escorpí
Els dies com avui tendeixen a ressorgir sentiments d'abandonament en una persona com tu. Experimentaràs una sensació de solitud, i certament no és la primera vegada que t'has sentit així. La diferència és que avui sentiràs obligació a prendre certes decisions importants per tu mateix/a. Però la teva soledat només és a la teva imaginació. Per què no confies en una amistat propera?
Sagitari
Avui, l'alineació astral suggereix que meditis sobre els últims fets ocorreguts a casa teva o família. Per a la sorpresa dels teus éssers més propers, acceptaràs o rebutjaràs una proposta, o fins i tot ho faràs amb certa persona. No estaràs del teu usual humor, calmat i conciliatori, per tant prepara't per a algunes mirades sorprenents.
Capricornio
Desfes-te d'aquesta ideologia que portes enganxada! Estàs vivint amb “missions” velles i creences velles que guien les teves accions més del necessari. No hi ha raons perquè obeeixis els principis que pertanyien als teus pares que no tenen connexió en res amb la teva vida. L'energia astral en joc et dirà avui que és important, fins i tot crucial, que t'alliberis dels valors que no et pertanyen.
Aquari
Hi ha brillantor als teus ulls i sens dubte l'amor és el gran tema del dia. Fes-te'n càrrec quan es tracta de la teva parella. Podràs descobrir que es produeix una certa tensió entre els desitjos de llibertat i de lideratge mentre el teu enamorat, o potser l'altra part de tu, preferiria que t'hi quedis. L?aspecte en joc d?avui porta aquests temes al centre de l?escena.
Peixos
Avui comences el dia amb el peu dret. Descobriràs que la primera mitja hora després d'aixecar-te tindrà molt a veure amb l'estat d'ànim general que us acompanyarà durant la resta del dia. Descobriràs que si et concentres i baixes la intensitat de les emocions, estaràs molt millor preparat per als desafiaments que podries enfrontar.