'L'art de viatjar pintant'

Quaderns de viatges

'L'ART DE VIATJAR PINTANT'

Veniu a descobrir la selecció dels quaderns de viatge originals d’Elisenda Ortega, fruit d’anys explorant diferents indrets del món amb el seu quadern i aquarel·les com a companys inseparables. Hora: 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

‘FESTXIC! FESTIVAL FAMILIAR D’ANDORRA’

Presentació de Calma, el nou mural de Riberaygua i Travesseres, amb un concert del grup Els Senyora i berenar. Hora: 19 h. Riberaygua i Travesseres. Andorra la Vella.

LLIBRES

PRESENTACIÓ I FIRMA DEL LLIBRE ‘EL SILENCI DE LA BROMA’

Sylvette Lluch presenta el llibre El silenci de la broma sobre assetjament. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘IMMERSIÓ EGÍPCIA. CONNECTA AMB TU’

Conferència i meditació amb olis egipcis per connectar amb el teu ésser i propòsit d’ànima. Amb connexió en directe des del Caire amb Mohamed Ameen, guiada per Eli Isis. Horari: de les 19.30 h a les 21 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘MACHADO I LORCA: DUES VEUS ANDALUSES, DUES ÀNIMES D’ESPANYA’

Fabiola Sofia Masegosa, doctora en Filologia, analitzarà l’obra dels escriptors i poetes Antonio Machado Ruiz i Federico García Lorca, en la commemoració dels 150 anys del naixement de Machado. Hora: 20 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘ALBRECHT DÜRER’

Exposició que analitza la trajectòria d’Albrecht Dürer com a gravador. Centre d’Art. Escaldes. Fins a l’11 d’octubre.

