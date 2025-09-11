TELEVISIÓ
Històries de lluita
‘Small axe’, la sèrie antològica del cineasta Steve McQueen sobre la vida de la comunitat afrocaribenya a l’Anglaterra dels anys 60 i 80, arriba dimarts a Filmin.
La sèrie antològica Small Axe, creada i dirigida pel cineasta britànic Steve McQueen, arribarà dimarts vinent al catàleg de Filmin. El projecte està integrat per cinc films independents que retraten la vida i les lluites de la comunitat afrocaribenya establerta a Londres entre les dècades de 1960 i 1980. Amb aquest conjunt d’històries, McQueen vol donar veu a una generació sovint oblidada i denunciar les desigualtats i el racisme institucional que van marcar la seva experiència al Regne Unit.
Els cinc títols que formen l’antologia són Mangrove, Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Wheatle i Education. En conjunt, ofereixen un mosaic d’històries que aborden qüestions molt diverses: des de la persecució judicial contra un restaurant caribeny que va convertir-se en símbol de resistència, fins a la vitalitat de les festes domèstiques al ritme del reggae, passant per la història real d’un policia que va intentar combatre el racisme dins del cos.
Small Axe es va estrenar a la BBC el novembre de 2020, i l’any següent va passar també per Movistar Plus+. Des del primer moment va ser valorada per la seva ambició formal, amb una factura que trenca fronteres entre cinema i televisió, i per la sensibilitat a l’hora de recuperar episodis històrics de gran transcendència social.
El projecte destaca també pel repartiment, encapçalat per actors com Letitia Wright, John Boyega, Shaun Parkes o Malachi Kirby, que donen vida a uns personatges intensos i plens de matisos. McQueen, que ja havia guanyat l’Oscar a millor pel·lícula per 12 anys d’esclavitud, l’any 2014, consolida amb aquesta antologia el seu prestigi com a autor capaç de combinar compromís social i excel·lència artística.