AGENDA
Presentació del llibre 'L'estafador que va ser rei d'andorra'
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘L’ESTAFADOR QUE VA SER REI D’ANDORRA’, DE JORGE CEBRIÁN’
Presentació de la novel·la L’estafador que va ser rei d’Andorra, de Jorge Cebrián, en versió catalana i castellana. És una història real. Cada pàgina batega amb el magnetisme d’algú que va viure com si ja fos llegenda. I ho va ser. Hora: 19 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
LLIBRES
PRESENTACIÓ DEL TERCER LLIBRE DE LA JOVE ESCRIPTORA SOFÍA PEMARTIN
La Sofía Pemartin, amb només 18 anys, ha trobat en l’escriptura un refugi on donar vida a històries que remouen els sentiments de qui les llegeix. En aquesta ocasió ens regala la història de Luciano i Alexandra, dos joves que, tot i estar tan a prop, mai havien coincidit fins al viatge de final de curs. Hora: 19.30 h. Biblioteca Pública. Andorra la Vella.
ACTIVITATS
‘BANY DE GONG. VIATJA AMB LA TEVA VIBRACIÓ’
Sessió de bany de gong per reconnectar amb la teva vibració interior amb Tània Costa, de 5a Essència. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà d’Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.