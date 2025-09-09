TELEVISIÓ
Torna ‘Poquita fe’
Movistar plus+ fixa per al 25 de setembre l’estrena de la segona temporada de la sèrie protagonitzada per Raúl Cimas i Esperanza Pedreño, amb vuit nous episodis.
Movistar Plus+ ja ha fixat la data d’estrena de la segona temporada de Poquita fe. La sèrie, protagonitzada per Raúl Cimas i Esperanza Pedreño, tornarà a la plataforma dijous 25 de setembre amb vuit nous capítols, quatre menys que els que va tenir la primera temporada. Malgrat aquesta reducció, la ficció creada per Pepón Montero i Juan Maidagán promet mantenir intacta la seva essència fortament costumista, que la va convertir en una de les revelacions de l’any del seu debut, obtenint reconeixements tan destacats com l’Ondas i el Feroz a la millor comèdia.
En aquesta nova entrega, a més de Cimas i Pedreño, repetiran en el repartiment principal Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Pilar Gómez i Enrique Martínez, entre d’altres. També s’hi incorporarà l’actor Eduardo Antuña, ampliant així el ventall de personatges que donen vida a les històries de Berta i José Ramón.
Els nous episodis, dirigits de nou per Montero i produïts per Buendía Estudios, introduiran un petit salt temporal respecte als fets narrats durant la primera temporada, aportant frescor i noves situacions estrambòtiques per als dos protagonistes.
D’aquesta manera, la trama arrenca tres mesos després dels últims esdeveniments. Amb la crisi de parella encara oberta i sense resoldre, Berta i José Ramón es veuen obligats a abandonar el pis.
Després d’una recerca exhaustiva, un veí del barri els ofereix un nou habitatge just al costat del que tenien, però aquest no estarà disponible fins d’aquí a sis mesos. La solució provisional és anar a viure amb els sogres. La situació es complica encara més quan la cunyada, que també s’ha quedat sense casa, decideix instal·lar-se amb ells.