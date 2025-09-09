HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'alineació celestial actual arriba justament a temps. Has estat necessitant una empenta i aquí està. La teva energia està elevada i la teva direcció i conservació estan enlaire. Avui pots córrer qualsevol risc, ja que l'èxit és pràcticament inevitable.
Taure
Hi haurà molt enuig dins teu i no sabràs exactament per què. Els pensaments i sentiments del teu inconscient brollaran dins teu en aquest moment i tindran un efecte profund en les teves emocions conscients. Assegureu-vos de mantenir-vos fort i no alliberar el vostre enuig sobre qui no correspon.
Bessons
Descobriràs que els altres tenen un paper clau en els fets del dia. No et sorprenguis, però, si hi ha una tensió extra que actua com a límit entre tu i les persones amb qui et comuniques. Els sentiments es fereixen fàcilment, i les persones s'incentiven fàcilment cap a les accions hostils.
Cranc
Bé, avui no serà el dia més brillant del mes per a tu. Amb lenergia astral en joc, tens la impressió que la vida és eternament repetitiva. Però recordes fa poc? Senties emoció per una successió de desafiaments que et deixaven sense alè per tanta alegria.
Lleó
Avui l'alineació astral et proporciona més control del que normalment tens. Atès que tens la tendència a deixar-te endur per les passions, has hagut d'aprendre a controlar-te. No voleu tenir problemes amb la llei, el banc o altres figures de l'autoritat. Qualsevol acció que facis avui requerirà sobrietat i concentració.
Verge
Si els darrers dies han estat difícils, no és sorprenent que vulguis retirar-te per un temps. Aquest tipus de reacció us obligarà a rebutjar algunes invitacions. Amb l'alineació astral causant-te més mal humor que de costum, no és mala idea mantenir-te amb perfil baix durant un temps.
Balança
Els cossos astrals t'han estat urgint a arrelar des de fa algun temps. Tots els aspectes insubstancials i improvisats de la teva vida se n'aniran, deixant només allò veritable, fort i sòlid. Quan aprenguis a estimar-te a tu mateix/a i reconèixer i afirmar la teva individualitat, totes les teves necessitats seran satisfetes.
Escorpí
Els cossos astrals t'han estat urgint a arraigar des de fa algun temps. Tots els aspectes insubstancials i improvisats de la teva vida se n'aniran, deixant només allò veritable, fort i sòlid. Quan aprenguis a estimar-te a tu mateix/a i reconèixer i afirmar la teva individualitat, totes les teves necessitats seran satisfetes.
Sagitari
L'alineació planetària d'avui té un recordatori útil per a tu: No t'afanyis amb cap projecte important. És veritat, la manca dacció pot resultar frustrant. L'energia planetària us permet donar els últims tocs a un projecte de llarga data.
Capricornio
Avui, l'alineació planetària t'obliga a complir el teu deure. És a dir, no hi ha manera d'evitar aquests plats bruts. Almenys tindràs més ordre i organització que mai. La teva família funcionarà millor que mai. I no hi ha final a la vista, ja que l'aspecte us anima a continuar aquesta tendència virtuosa en comptes de tornar als vostres vells hàbits de desordre.
Aquari
Qualsevol participació menor al 110% és simplement inacceptable avui dia. L'alineació astral serà molt exigent. T'agradi o no, l'aspecte en joc és fora per treure-li a la teva vida inestabilitat, irresponsabilitat i manca de decisió. Sentiràs obligació a actuar de manera immediata i disciplinada sobre plans concrets en comptes de perdre el temps en somnis irreals.
Peixos
Tot i que les teves perspectives financeres han estat de color rosa durant les últimes setmanes, avui hauràs de controlar les despeses. Certs esdeveniments, com una abundància de comptes al correu, dificultats de negocis oa la teva carrera o reparacions inesperades casolanes o de la interlocutòria et faran sentir una mica d'inseguretat sobre les teves finances.