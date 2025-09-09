AGENDA
Dibuixos amb tinta i canya
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Museu del Còmic. La Massana. Fins al 19 de setembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Exposició de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.