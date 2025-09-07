TELEVISIÓ
Un retorn amb força
Olivia cooke, estrella de ‘La casa del dragón’, afirma que la tercera temporada tindrà un inici ple d’acció. El desenllaç de la segona entrega va decebre els fans.
L’actriu Olivia Cooke ha assegurat que la tercera temporada de La casa del dragón, sèrie en què interpreta Alicent Hightower, començarà amb més “força” que les dues tandes prèvies. I això serà així, segons ha precisat, perquè els dos primers capítols de la nova temporada –que tindran un nivell d’acció desbordant– havien estat inicialment concebuts per ser els dos últims capítols de la segona entrega.
“Crec que puc dir que la sèrie començarà amb força. Els dos primers episodis havien de ser el nostre final l’any passat, així que imagineu-vos: aquella energia serà més gran i ferotge que mai”, ha explicat la intèrpret en una entrevista amb la web especialitzada Collider.
La segona temporada d’aquesta preqüela de Game of Thrones es va emetre a HBO Max entre el juny i l’agost del 2024. Va tenir vuit capítols, dos menys que la primera tanda d’episodis, i un final que va deixar el públic amb una sensació agredolça.
En aquest sentit, van ser molts els espectadors que esperaven un nivell d’acció superior per tancar les trames. Els va faltar èpica, sang, traïcions i grans batalles, i també algun gir de guió sorprenent amb què cloure la temporada.
Però ara, amb les explicacions que ha donat Olivia Cooke, tot sembla cobrar sentit. La segona temporada hauria tingut un final molt més espectacular si s’hagués acomiadat amb els que seran els dos primers episodis de la tercera temporada.
D’altra banda, el creador de La casa del dragón, Ryan Condal, ha avançat que el pròxim lliurament de la sèrie inclourà quatre esdeveniments destacats del llibre Foc i sang (Cançó de gel i foc) de George R.R. Martin. Això sí, encara queda una llarga espera perquè l’audiència pugui veure’n el resultat, ja que els nous capítols –encara sense data d’estrena– no arribaran al catàleg d’HBO Max fins ben entrat el 2026.