HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
L'energia de l'actual configuració celestial et podria fer anhelar un augment de sou. Últimament has treballat de valent, i per a tu és important sentir seguretat financera. Potser no aconsegueixis que els teus estalvis creixin a la velocitat desitjada.
Taure
En aquest moment podries sentir una mica de cansament. Encara que les coses estiguin funcionant bé, descobriràs que desitges més de la vida. Potser la teva relació sentimental només és normal. Voldràs que sigui fabulosa! O potser la teva feina t'estigui deprimint.
Bessons
De vegades necessites aprendre a demanar ajuda. Com a signe independent i treballador, generalment càrregues amb moltes responsabilitats. Tendeixes a sobrecarregar-te de coses. Però potser no és realista treballar llargues hores i ocupar-se de tot a casa.
Cranc
Donada l'actual alineació planetària, avui els assumptes de diners et podrien preocupar una mica. De vegades ets massa generós amb les teves despeses. T'agrada convidar a menjar els teus éssers estimats i aferrar els teus amics amb regals. Això vol dir que tens un gran cor, però també podria significar que tens la cartera buida!
Lleó
Amb l'actual energia astral avui podries pensar en qüestions relacionades amb els diners. Podries analitzar el balanç de la xequera i pensar en el teu pressupost. Potser vols canviar el cotxe o comprar una casa. Podries treure els comptes per veure si el flux de diners serà suficient per cobrir la compra.
Verge
Avui podries voler discutir alguns temes de diners amb la teva parella. L'energia astral en joc en aquest moment pot estar incrementant la teva percepció de la necessitat d'estalviar i desar els diners. De vegades és fàcil quedar atrapat/ada en deutes per crèdits. Tu i la teva parella poden treballar plegats per disminuir les despeses i augmentar l'estalvi.
Balança
Avui intenta controlar les teves finances. Amb l'alineació planetària, és un bon moment per encarregar-te dels teus assumptes de diners. De vegades tendeixes a deixar passar coses com ara el pagament en terme dels comptes i la planificació a llarg termini. Podries tenir un deute important amb la targeta de crèdit, o podries estar consumint el teu sou.
Escorpí
En aquest moment podries estar preocupat/da per la teva seguretat material. Laspecte en joc està exagerant la teva preocupació pels diners. Potser t'estàs preguntant si pots incrementar els estalvis. En aquest moment és important que controlis les despeses i cancel·lis els deutes.
Sagitari
Amb l'energia astral en joc, avui podries pensar en béns immobles. Podries estar avaluant la compra d´una casa nova. Potser gaudiu recorrent la zona i veient diferents propietats. O podries mirar els avisos i verificar algunes ofertes interessants.
Capricornio
Sota l'actual influència planetària podries tenir interès per fer una inversió. Podries estar investigant recomanacions del teu corredor. Potser voldríeu comprar accions d'una empresa. O potser us resultaran atractius els fons d'inversió o bons.
Aquari
Avui podries estar obsessionat amb els darrers informes sobre accions o un començament prometedor d'una empresa per Internet. Podries estar fent el seguiment dingressos i egressos, relacions de guanys i pèrdues, i contractacions de gerents principals. Seria bo investigar el món dels negocis.
Peixos
Avui podries sentir-te temptat de prendre certs riscos financers. Amb la influència dels teus planetes podries desitjar concretar un excel·lent negoci. Potser us interessi invertir en una empresa nova amb èxit assegurat. Només assegura't de fer una mica de recerca independent. No t'arrisquis només sobre la base de la fe.