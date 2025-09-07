AGENDA
Activitats guiades a peu
ACTIVITATS
‘EXCURSIONS GUIADES A PEU’
Connecta amb l’essència de la muntanya a través de rutes a peu amb guia expert i en grups reduïts. Hora: 9.30 h. La Massana.
‘DESCOBREIX ARINSAL DES DE LES ALÇADES EN TELECABINA’
Puja al telecabina d’Arinsal i deixa’t sorprendre per les vistes espectaculars fins a 1.915 m. Horari: de 09.30 h a 17.30 h. Poble d’Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg d’aquests mesos es pot veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembr
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 10 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
DILLUNS 8
‘CONCERT DE MERITXELL’
El concert, dirigit per Jordi Sabata, constarà de dues parts. Hora: 18 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.