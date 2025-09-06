CARTELLERA

Romería

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiuc

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Expediente Warren: el último rito 12.15**

Romería 17.00 19.15 21.30

Los Rose 19.30 21.45

Sin cobertura 11.30 15.30 17.30

Weapons 19.00 21.30

Materialistas 19.45 22.00

Agárralo como puedas 12.00 18.15 20.00

Los 4 fantásticos 16.15

Tipos malos 2 11.45 15.45 17.45

Jurassic World: el renacer 12.15 16.30

F1 21.45

CINEMES GUIU

Romería 18.00 20.00

Locamente 20.15

Heidi. El rescate del lince 18.15

tracking