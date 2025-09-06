TELEVSIÓ
Revés per a Disney
La companyia rep una multa de 10 milions de dòlars als Estats Units per no etiquetar els seus vídeos infantils a YouTube i vulnerar la privacitat dels menors.
La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units ha multat Disney amb 10 milions de dòlars per no haver etiquetat correctament els seus vídeos a YouTube com a contingut destinat al públic infantil. La sanció arriba tot i que la plataforma disposa d’un entorn específic per als menors, YouTube Kids, que estableix unes normes més estrictes per protegir la privacitat i la seguretat dels usuaris més petits. Segons The Hollywood Reporter, l’empresa va configurar per defecte més de 300 vídeos com si no fossin infantils, tot i que anaven clarament dirigits als nens, la qual cosa va permetre la recopilació de dades personals de menors i l’ús d’eines publicitàries que haurien d’haver estat restringides.
Des del 2019, YouTube obliga tots els creadors a indicar si el seu contingut està adreçat a infants, un requisit que no tan sols afecta el to del material, sinó que també limita la publicitat personalitzada. L’incompliment de Disney ha estat qualificat de deliberat pel servei de vídeo per Internet i suposa una violació de la Llei de protecció de la privacitat en línia dels nens, vigent als Estats Units des del 2000. La norma estableix que cal el consentiment dels pares abans de recollir dades de menors.
A més del pagament de la sanció, Disney s’ha compromès a instaurar un programa intern de revisió que garanteixi que els seus vídeos quedin correctament etiquetats en el futur. Tot i que la multa representa una quantitat assumible per a un conglomerat d’aquestes dimensions, el dany reputacional podria tenir conseqüències més profundes a llarg termini. En un moment en què la privacitat dels infants és cada cop més observada amb lupa, el cas serveix com a recordatori que fins i tot els gegants de l’entreteniment global estan obligats a complir les normes.