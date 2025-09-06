AGENDA
Diada de la Mare de Déu de l'Oratori
ACTIVITATS
TROBADA AL PORT DEL RAT
Trobada occitanoandorrana al port del Rat amb els amics del poble d’Auzat i del parc natural regional dels Pirineus de l’Arieja. Una caminada des de la Coma del Forat fins al port del Rat, en un entorn d’alta muntanya ple d’història i biodiversitat. Hora: 11 h. Ordino Arcalís-la Coma del Forat. Ordino.
MERCATS
MERCAT DE LA VALL
Mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Horari: de les 11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.
VISITES
VISITES GUIADES I TEATRALITZADES
Encamp presenta les visites teatralitzades per descobrir els murals de la Mosquera, una experiència que combina art urbà, història i teatre i que enguany incorpora, com a novetat, el conjunt històric de les Bons. Hora: a les 11.30 h i a les 12.30 h. Conjunt històric de les Bons. Encamp.
FESTES
DIADA DE LA MARE DE DÉU DE L’ORATORI
Encamp celebra un any més la tradicional Diada de la Mare de Déu de l’Oratori. L’esdeveniment amb l’oració a la Mare de Déu i l’ofrena de flors. Posteriorment, es farà la cantada dels goigs i la ballada de sardanes. Hora: 11 h. Encamp.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.