HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui és un bon dia per connectar-te amb la teva mare o una altra dona important a la teva família. Si fa temps que no parles amb la teva mare, aquest és el moment ideal per fer-ho. Si viu a prop, vés a visitar-la. Si és lluny, parla afectuosament amb ella per telèfon.
Taure
Amb la influència astral en aquest moment, podries pensar en fer els passos següents amb la teva parella. Si has estat sortint amb algú per un temps, podries estar pensant anar a viure junts o casar-se. O si ja estàs casat, podries pensar en nens. Si ets solter, potser estàs enyorant trobar la teva ànima bessona.
Bessons
Avui podries treballar per millorar-ne una relació. Potser hi ha hagut un malentès recent amb la teva parella. Podria haver-hi emocions intenses que van i vénen. El millor és aclarir les coses i parlar-ne obertament. Sigues valent i anima't a tenir una conversa honesta.
Cranc
Gràcies a la combinació d'influències astrals, en aquest moment podries sentir que estàs llest per adoptar una nova filosofia de vida. Podries contemplar el sender que estàs transitant, buscant una manera d'assolir més felicitat. Podries decidir abandonar algunes velles actituds que t'han frenat.
Lleó
La configuració celestial està agitant la teva necessitat que millors. Podries estar pensant en la imatge que transmets als altres. Potser decideixis que va arribar el moment de fer alguns canvis. Vés a fer-te un bon tall de cabells i compra roba nova.
Verge
Avui, la teva energia física hauria d'estar molt elevada. Podries aprofitar-la per entrenar al gimnàs i desafiar-te a treballar més els músculs. O podries tenir desitjos de fer algun esport. És probable que vencis els teus amics si competeixes amb ells en un partit de bàsquet o beisbol.
Balança
Podries tenir alguna interacció interessant amb un membre de la família. Manifestaràs una fèrria voluntat i podries tenir la intenció de fer les coses a la teva manera. Encara que tinguis alguns desitjos molt forts, no facis mal als altres en el camí cap als teus objectius.
Escorpí
Avui gaudiràs de la companyia d'éssers estimats que fa temps que no veus. La influència planetària podria portar visites inesperades a la porta. Potser és un cosí o oncle que anirà de visita. O bé podria ser un bon amic de la teva època d'estudiant.
Sagitari
Atesa l'alineació planetària actual, avui podries sentir desitjos de viatjar. Podries estar una mica inquiet per passar tota la setmana al mateix lloc. Tracta de no tancar-te a l'oficina oa casa teva. Encara que estiguis cansat, surt i aclareix-te. Condueix fins a algun lloc especial. Podries gaudir de la visita a algun lloc bonic.
Capricornio
Avui potser no tinguis molta paciència amb les ximpleries de la gent! Podries estar una mica inquiet o molt sensible. No permetis que et fastiguegin. Probablement necessitis estar tot sol durant un temps. L'aspecte en joc d'avui podria accentuar la necessitat de qualitat de temps en solitud.
Aquari
Avui podries sentir desitjos d'ocupar-te del jardí. O podries desitjar passar una estona a l'aire lliure, en una gandula a l'ombra d'un arbre. L'energia astral en joc us incentivarà a connectar-vos amb els elements de la natura. Podries desitjar contemplar les fulles i prendre una mica de sol.
Peixos
Amb l'actual col·locació còsmica, podries necessitar negociar alguna mena d'acord. Potser tu i la teva parella estiguin intentant prendre algunes decisions importants. Podrien descobrir que tenen diferents punts de vista. Però no et preocupis!v