CINEMA
‘FRIALDAD’. PASSI DEL CURT I COL·LOQUI AMB ANDREA SÁNCHEZ (DIRECTORA) I ELENA SANTIAGO (ACTRIU)
Pot un país que és també un enorme resort de vacances convertir-se en l’escenari ideal d’un relat de terror? Quan les avingudes es buiden i el fervor comercial remet, alguna cosa es regira a les entranyes d’Andorra, i això testimoniava El espectro de Justine, film maleït que mai va arribar a veure la llum… Fins ara. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Exposició que ofereix als infants una experiència d’aprenentatge a través del joc. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.
ACTIVITATS
‘OBSERVACIONS NOCTURNES AL COLL DE LA BOTELLA’
Una proposta pensada per a tots els públics i de fàcil accés, per gaudir de l’astronomia de manera relaxada i en un entorn privilegiat. Hora: 21.30 h. Coll de la Botella. La Massana.