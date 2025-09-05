TELEVISIÓ
La nova Lara Croft
L’actriu Sophie Turner, coneguda per ‘Game of Thrones’, donarà vida al cèlebre personatge en la sèrie de ‘Tomb Raider’ que prepara Amazon MGM Studios.
L’estrella de Game of Thrones Sophie Turner interpretarà Lara Croft, personatge principal de la franquícia de videojocs Tomb Raider, que farà el salt per primer cop a la televisió com a sèrie. Així ho ha informat Amazon MGM Studios en un comunicat.
La productora i distribuïdora de cinema i televisió ha fixat per al 19 de gener vinent la data d’inici d’aquesta producció, en què Turner es posarà a la pell d’un dels personatges de ficció més coneguts: una arqueòloga anglesa intel·ligent i atlètica que s’aventura en tombes antigues i ruïnes perilloses arreu del món.
Cal recordar que aquest personatge de videojocs ja va ser interpretat anteriorment per l’estrella nord-americana Angelina Jolie al cinema el 2001, amb Lara Croft: Tomb Raider; i a la seqüela del 2003, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida. A més, l’actriu sueca Alicia Vikander va interpretar la protagonista al film del 2018 Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft.
“Estic encantadíssima d’interpretar Lara Croft. És un personatge icònic, que significa moltíssim per a tanta gent, i hi estic donant tot el que tinc. És una gran responsabilitat seguir les passes d’Angelina i Alicia després de les seves impressionants actuacions”, afirma Turner en el mateix comunicat.
L’actriu britànica, de 29 anys, va tornar a la televisió ara fa un any amb el drama Joan, en què va interpretar Joan Hannington, que als anys vuitanta del segle XX es va guanyar el sobrenom de La Madrina del robatori de diamants. Turner també té pendent l’estrena de The Dreadful, una pel·lícula amb tocs gòtics que ha estat dirigida per la cineasta iranianonord-americana Natasha Kermani (Imitation Girl). El film s’ambienta en el conflicte britànic de mitjan segle XV conegut com la Guerra de les Dues Roses, i l’actriu hi comparteix crèdits amb Kit Harington, que també va ser company seu de repartiment a Game of Thrones.