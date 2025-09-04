HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries estar amb ànim seductor i extravagant. S'agitarà el teu sentit natural de la diversió. Avui potser comparteixis bromes carregades de picardia o diverteixis amb la teva agudesa d'enginy. O podries festejar algú amb complerts seductors.
Taure
Tracta de no preocupar-te pel que els altres opinin de tu. Com a signe de terra, consenteix de la teva imatge, treballes de valent per presentar una imatge positiva de tu mateix. Però no pots complaure tothom! Amb la influència astral daquest dia, algú estarà en desacord amb tu sobre alguna cosa.
Bessons
En aquests moments no t'exigeixis gaire. L'orientació del dia indica que et sentiràs una mica atrafegat. No podràs respondre tots els correus electrònics del dia. I no tindràs prou temps per parlar amb totes les persones que et trucaran per telèfon. No tens tensions amb el ritme intens del dia.
Cranc
Amb aquestes energies astrals el vostre sentit de l'humor s'activarà. Moltes persones no s'adonaran que pots ser força divertit. Posseeixes actituds serioses que enganyen. Però realment pots ser un comediant quan t'ho proposes. Avui, et divertiràs entretenint els teus companys de feina amb alguns acudits ximples.
Lleó
Donada lenergia astral en joc, aquest és un bon moment per posar-te en contacte amb el teu costat espiritual. Avui et podries descobrir pensant en el gran significat de la teva vida. Potser no estigues prenent el rumb que t'agradaria. Si les coses a la teva vida sentimental o professional no estan donant resultat, potser vols donar-los un nou enfocament.
Verge
Avui, en virtut de la influència de l'alineació planetària, podries pensar en un pla nou per a les teves finances. Sentiràs inspiració per encarar qüestions relacionades amb els diners. Potser t'has descontrolat una mica a les despeses. Podries necessitar analitzar més detingudament el pressupost per veure què està passant.
Balança
Amb l'aspecte en joc, avui podria ser un dia creatiu per a tu. Podries estar inspirat per fer canvis a casa. Potser t'estàs cansant d'aquell vell empaperat o catifa. Podria ser el moment d'embellir el lloc amb colors i textures nous.
Escorpí
Avui hi podria haver moltes coses que necessites fer. Podries sentir-te pressió a córrer a trosset i moche. Si bé potser teniu moltes obligacions familiars, amb l'ajuda de l'alineació astral tracta de no perdre el contacte amb les vostres necessitats. És important que t'ocupis de tu mateix/a. Fes-li saber als teus fills que no ets el seu servent!
Sagitari
Amb l'aspecte en joc, podries estar pensant a organitzar unes vacances amb la teva parella. Estaràs d'ànim per fer alguna cosa especial junts. Podries anar a una agència de viatges i mirar fullets de llocs no tradicionals. Potser vols visitar alguna illa tropical. O podries anhelar una aventura cosmopolita excitant.
Capricornio
Avui podries fer un pas decisiu a la teva vida romàntica. Et sentiràs en contacte amb els teus sentiments i els teus desitjos veritables. Potser t'has estat conduint al terreny amorós de la manera equivocada. Si ets amb algú, no pots esperar que la teva parella pugui llegir la ment!
Aquari
Amb l'energia astral actual podries sentir desitjos d'enfrontar el desafiament d'alguna cosa nova. Podries sentir-te inspirat/da a començar a practicar un esport nou per a tu. Podries reunir-te amb amics que siguin experts per saber quin equip comprar i conèixer alguns consells pel que fa a la tècnica.
Peixos
Avui podries trobar la solució per a un problema vell, gràcies a l'alineació planetària. Estaràs inspirat/da a portar el pensament a nivells més elevats. La resposta que has estat buscant podries tenir-la davant dels ulls! Et sentiràs bé en curar una relació, experimentar un encert financer o encaminar la teva actitud cap a una direcció més positiva.