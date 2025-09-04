AGENDA
Ponència 'Superar el dol amb amor'
CONFERÈNCIES
PONÈNCIA ‘SUPERAR EL DOL AMB AMOR’
La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ofereix la ponència Superar el dol amb amor, en la qual es parlarà sobre l’autisme des d’una perspectiva íntima i familiar, a càrrec Pau Brunet, conegut com a PauPautista, i el seu pare, Fèlix Brunet. Hora: 19 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Exposició que ofereix als infants una experiència d’aprenentatge a través del joc. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.
TALLERS
‘DE LA TELA AL CISTELL: CREACIONS FLORALS AL MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA’
Crea la teva pròpia combinació floral personalitzada i inspirada en l’obra Cistella de flors, de l’artista francès Jean-Baptiste Monnoyer. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.